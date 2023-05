Taggia: auto precipita nel torrente Argentina, a bordo due donne e un bambino (foto)

Un'auto con a bordo due donne e un bambino è precipitata nel primo pomeriggio di oggi nel greto del torrente Argentina a Taggia. Pare che la guidatrice abbia perso il controllo dell'auto durante una manovra cadendo in un tratto di strada privo di protezione sull'argine sinistro.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e un'ambulanza della croce rossa Taggia. I feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo di media gravità. Presenti anche le pattuglie dei carabinieri che hanno rilevato la dinamica dell'incidente e la polizia locale che ha proceduto a regolare il traffico, interrompendo la viabilità durante le fasi di soccorso dei feriti e di recupero del mezzo.

Non si tratta del primo incidente in zona. Già in passato altre auto erano cadute nel torrente. È considerata una strada particolarmente pericolosa proprio per l'assenza di protezioni.