Cresce il drammatico bilancio dell'incidente sul cavalcavia di Roverino: muore anche una donna che era sulla Opel

Sale purtroppo il bilancio dei morti del drammatico incidente avvenuto questa sera poco dopo le 20 sul cavalcavia di Roverino a Ventimiglia. Oltre all’uomo morto sul colpo, è deceduta anche una donna anche lei intorno ai 50/60 anni, dopo il trasporto in ospedale.

E' ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che avrebbe coinvolto due macchine e uno scooter ma, forse, anche una terza auto che sarebbe poi fuggita. Lo scontro, avvenuto per cause ancora in via d’accertamento, ha visto una Opel che viaggiava in direzione monte, scontrarsi con una Mercedes e quindi con lo scooter, per poi schiantarsi contro il guard-rail. All’arrivo dei soccorritori la scena che si è palesata è stata subito drammatica. I Vigili del Fuoco, che hanno il distaccamento a due passi, sono intervenuti non appena hanno udito il forte boato provocato dallo scontro e sono arrivati in pochi istanti.

Da una delle due auto è stato è stato estratto un uomo di 50 anni che, purtroppo, è morto sul colpo mentre la donna al suo fianco è stata estratta in gravi condizioni e portata in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure, dove purtroppo è arrivata senza vita. In totale i feriti sono 6, dei quali 3 viaggiavano sulla Opel dove si è registrato l'altro deceduto, uno sulla seconda auto (una Mercedes) e 2 sugli scooter. Uno di questi, una giovane, ha riportato gravi ferite ad una gamba ed è stata portata in ospedale a Sanremo.

Sul posto hanno lavorato, insieme ai Vigili del Fuoco, due auto mediche del 118 e 5 ambulanze. La strada è stata chiusa al traffico per oltre un’ora e mezza.