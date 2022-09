Agricoltura e innovazione: Alessandro Piana “Si avvia alla conclusione il progetto filiera 4.0”

“Tempo di bilanci per ‘Filiera 4.0’, un importante progetto nato nel 2020, finanziato dalla misura 16.02 del PSR (valore complessivo circa 366mila euro), che ha lavorato sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale, innovazione, tracciabilità e sicurezza alimentare focalizzandosi in particolare sulle piante aromatiche in vaso”. Lo ha detto il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana annunciando la partecipazione ai lavori conclusivi di Filiera 4.0

I risultati verranno presentati mercoledì 28 settembre alla Sala Gallinaro dell’Ortofrutticola Albenga (ore 17-19) dai partner Liguria Digitale, il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola e la stessa Cooperativa.

“Impegni come questi – termina Piana - ci consentono di supportare le aziende nel miglioramento del posizionamento dei prodotti sul mercato e nel rafforzamento della brand reputation”.