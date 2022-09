Scuola, ecco i nuovi bandi per le borse di studio 2022: destinati a iscrizione, frequenza scolastica e all’acquisto di libri di testo

La Regione Liguria ha emanato in questi giorni i nuovi bandi per le borse di studio 2022, destinate ad un’enorme platea di studenti: tutti gli alunni delle scuole elementari (primarie), medie (secondarie di primo grado) e superiori (secondarie di secondo grado), sia statali che paritarie.



Le borse di studio sono di due tipi:

• Borse di studio per le spese di iscrizione e frequenza scolastica per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori (prevalentemente paritarie).

• Borse di studio per le spese per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole medie e superiori.



L’importo massimo della borsa di studio è: 600 euro per la scuola elementare; 800 euro per la scuola media; 1.100 euro per la scuola superiore. Da evidenziare i nuovi criteri che dal 2016 disciplinano le borse di studio e che hanno portato fino a raddoppiare il numero dei vincitori di borse di studio per spese di iscrizione e frequenza e ad aumentare del 25% quello dei vincitori di borse di studio per libri di testo. Le modifiche principali sono state:

- l’aumento della soglia massima di reddito per accedere alla borsa di studio, che da euro 30.000 (ISEE) è stata portata a 50.000 euro;

- l’aumento della quota di rimborso della spesa sostenuta (circa il 20% in più, arrivando a coprire il 60% della spesa).



L’obiettivo di queste modifiche è stato quello di allargare notevolmente la platea dei beneficiari e quindi poter destinare maggiori risorse al sostegno delle famiglie degli studenti, nell’intento di garantire sempre di più il diritto allo studio di tutti gli alunni. Le istruzioni e i moduli per la presentazione delle domande sono ritirabili presso tutti gli Istituti Scolastici o scaricabili dai siti web www.regione.liguria.it e www.aliseo.liguria.it. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 novembre 2022. Per chiarimenti è anche disponibile un call center al numero 840848028, operativo dal 26 settembre al 30 novembre 2022 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.