Consiglio dei Ministri impugna legge parchi liguri, Becciu "Ingresso di Molini, pessima figura di Comune e Regione. Ridicoli!"

"E' davvero una pessima figura dell'amministrazione comunale e di Regione Liguria. Ridicolo!".

Parole di Mario Antonio Becciu, capogruppo di opposizione in consiglio comunale a Molini di Triora, in merito al fatto che il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale che rivedeva le aree protette degli enti parco liguri con l'ingresso anche di nuovi comuni. Nello specifico la norma prevedeva anche l'inserimento di Molini di Triora nel Parco delle Alpi Liguri oltre a una ridefinizione delle aree protette.

"Per tutta la Sagra della Lumaca, l'evento clou del nostro paese, si è festeggiato l'ingresso di Molini nel Parco delle Alpi Liguri. Mi chiedo che cosa avessero da festeggiare sia il sindaco e l'amministrazione comunale con il presidente del parco Alessandro Alessandri, visto che è chiaro per tutti che non c'era alcuna certezza" - prosegue il consigliere Becciu.

"Quando la pratica è passata in consiglio comunale noi ci siamo opposti. - ricorda - Siamo consapevoli delle opportunità che il parco potrebbe dare ma abbiamo sollevato forti perplessità sulla gestione del Parco a partire dal presidente che non fa parte del Parco (Alessandro Alessandri è sindaco di Pieve di Teco, un comune che non fa parte del Parco delle Alpi Liguri ndr). Una persona che è lì per una nomina politica di Regione Liguria e l'ingresso di Molini oggi si rivela solo una forzatura e una pessima figura per il paese".