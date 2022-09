Molini di Triora nel Parco delle Alpi Liguri: arriva lo stop del Consiglio dei Ministri contro la legge regionale

"In attesa del completamento e dell'esito della procedura avviata - conclude Grammatico - abbiamo chiesto da tempo la convocazione del tavolo di lavoro che era stato annunciato dall'Assessore regionale ai Parchi Alessandro Piana e dal Vice direttore generale Agricoltura, Risorse Naturali, Aree Protette ed Interne, Federico Marenco, per avviare il percorso che porti all'aumento delle superfici protette in coerenza con la Strategia Europea della Biodiversità al 2030, ma ancora non abbiamo notizie. Così come non abbiamo notizie dell'integrazione dei comuni che ne hanno fatto richiesta per essere integrati nel perimetro del Parco Nazionale di Portofino e che la regione ha volutamente escluso".



AGGIORNAMENTO ORE 19 - Non tardano ad arrivare le prime reazioni della politica locale e non. Il presidente del Parco delle Alpi Liguri, Alessandro Alessandri (LINK) dice che "Molini resta nel Parco e si tratta di un problema paesaggistico". Di diverso avviso il sindaco di Triora, Massimo Di Fazio (LINK), unico ente a votare contro l'ingresso di Molini nel consiglio del Parco, sostenendo che "...si è trattato solo di un procedimento costruito per volere politico". Rammarico e rabbia da parte dell'opposizione di Molini di Triora, con il consigliere Mario Antonio Becciu (LINK) che riferendosi all'amministrazione comunale, al Parco e Regione Liguria, afferma: "Hanno fatto fare una pessima figura al paese". Infine, anche il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana (LINK) ha detto la sua sulla questione: "Avremo modo di dipanare quanto affermato dal Ministero della Cultura entrato a gamba tesa nella sfera di competenza del Ministero della Transizione Ecologica che, sulla norma, non ha avuto nulla da eccepire".