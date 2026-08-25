Temporali nella notte in provincia di Imperia: 4-5 mm di pioggia e danni lievi, oggi instabilità nel Ponente ligure

La Liguria ha trascorso una notte caratterizzata da temporali e piogge, con i fenomeni che hanno interessato anche la provincia di Imperia. Dopo l'aumento dell'instabilità annunciato da Arpal, nel corso della serata di ieri e nelle ore notturne si sono registrati diversi passaggi temporaleschi sul Ponente, accompagnati da precipitazioni che hanno portato complessivamente tra i 4 e i 5 millimetri di pioggia nelle diverse zone del territorio imperiese. I quantitativi non sono stati particolarmente elevati, ma i temporali hanno comunque prodotto alcuni effetti localizzati, soprattutto a causa del vento e della rapidità con cui si sono manifestati i fenomeni.

Non si sono registrate, fortunatamente, situazioni di particolare gravità, ma sono stati diversi gli interventi richiesti ai Vigili del Fuoco. Le squadre dei comandi di Imperia, Sanremo e Ventimiglia sono state impegnate soprattutto per piccoli interventi legati alle conseguenze del maltempo. In particolare, sono stati segnalati rami caduti sulle carreggiate, con la necessità di rimuoverli per ripristinare le condizioni di sicurezza, e alcuni episodi relativi a cornicioni divelti. Tutte le operazioni si sono comunque concluse senza conseguenze rilevanti e gli interventi vengono descritti come di lieve entità.

La perturbazione ha quindi confermato, almeno in parte, il quadro delineato ieri dall'avviso meteorologico di Arpal, che indicava un aumento dell'instabilità a partire dalla serata. Per la Zona A, che comprende i bacini liguri marittimi di Ponente e quindi la provincia di Imperia, era stata indicata una bassa probabilità di temporali forti. L'attenzione era stata rivolta soprattutto alla possibilità di intensi colpi di vento, locali fenomeni vorticosi e grandinate, oltre a possibili criticità molto localizzate legate allo smaltimento delle acque meteoriche. I fenomeni della notte hanno dunque avuto caratteristiche prevalentemente locali e senza criticità diffuse.

Per la giornata di oggi, martedì 25 agosto, la situazione resterà ancora instabile soprattutto nelle prime ore. Arpal segnala infatti che il passaggio della perturbazione manterrà fino alla mattinata condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi in transito da Ponente verso Levante. Sulla Zona A permane una bassa probabilità di temporali forti, che potranno essere associati in particolare a raffiche di vento, fenomeni vorticosi isolati e grandinate. Non sono inoltre esclusi locali allagamenti dovuti alla difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche, soprattutto in prossimità di piccoli rii e canali, oltre a possibili locali smottamenti.

Il quadro sarà comunque destinato a migliorare rapidamente nel corso del pomeriggio di oggi. L'allontanamento della perturbazione favorirà infatti una progressiva attenuazione dell'instabilità anche sul Ponente, pur senza escludere completamente qualche fenomeno residuo. Arpal indica infatti la possibilità di locali rovesci o temporali moderati sui rilievi, mentre sulla costa le condizioni dovrebbero diventare progressivamente più tranquille. Per la provincia di Imperia, dunque, la fase più delicata resta concentrata tra la notte appena trascorsa e la mattinata odierna, con un generale miglioramento atteso nelle ore successive.

La tendenza appare ancora più favorevole per domani, quando non sono segnalati fenomeni meteorologici significativi. Per la Zona A, così come per il resto della Liguria, la tabella di Arpal non evidenzia infatti particolari criticità per la giornata. Dopo il passaggio perturbato e i temporali delle ultime ore, il quadro dovrebbe quindi tornare decisamente più stabile. Resta comunque opportuno seguire gli eventuali aggiornamenti del Centro Funzionale e della Protezione Civile, soprattutto nel caso in cui nelle prossime ore i temporali dovessero assumere localmente maggiore intensità.