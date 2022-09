Consiglio dei Ministri impugna la legge ligure sui parchi, Alessandri "Molini di Triora resta, è solo una questione paesaggistica"

"Il saldo è in attivo - precisa Alessandri che poi aggiunge - Penso sia la prima volta in cui è il Ministero della Cultura e non quello dell'Ambiente ad opporsi. Per questo stiamo parlando di vincoli paesaggistici e non di altro. Nell'area al centro della discussione credo che non cambierà nulla. Non è edificabile. Con l'ingresso di Molini di Triora abbiamo vincolato diversi punti di valore naturalistico sia per quanto riguarda la conservazione che la tutela dell'ambiente".