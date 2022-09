Sanremo: ieri la conferenza dei servizi per la demolizione e ricostruzione dell’albergo di Portosole

Si è svolta ieri la conferenza dei servizi per la demolizione e ricostruzione dell’albergo di Portosole a Sanremo, con la realizzazione delle opere pubbliche collegate.

Erano presenti tutti i soggetti interessati per la anticipata demolizione del cosiddetto ‘ecomostro’ in cemento armato che da troppi anni produce un degrado e un rilevante impatto ambientale su un’area di particolare pregio paesaggistico.

“L’amministrazione comunale – come evidenziato dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella - ha richiesto, come da sempre sostenuto dal Sindaco, la celere demolizione del manufatto cementizio in modo tale da liberare, secondo le prescrizioni indicate, in pochi mesi l’ingombro volumetrico, indice di degrado. La proprietà, su espressa richiesta che ho avuto modo di rappresentare nell’interesse generale ha confermato la disponibilità, essendo già stato predisposto il progetto a procedere, ottenute le specifiche autorizzazioni agli interventi di demolizione del conglomerato cementizio, in via anticipata”.

La Regione ha però chiesto 15 giorni per formulare le osservazioni in relazione al piano del Comune. “Naturalmente – termina Donzella - questo primo importante intervento per la città, costituisce la prima fase di un procedimento che vedrà la riqualificazione dell’intera area attraverso le opere pubbliche che prevedono, tra l’altro, aree verdi, il miglioramento della viabilità e la collocazione di parcheggi”.