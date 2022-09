Polemica sull’accoglienza della Challenge Sanremo, Moraglia “Alcuni albergatori hanno alzato i prezzi rispetto alla convenzione”

L’arrivo della Challenge Sanremo non è solamente una delle tante occasioni che la città ha per dimostrarsi ancora una volta location ideale per lo sport in ogni periodo dell’anno. È anche un ennesimo banco di prova per testare le capacità ricettive di una destinazione a volte considerata poco incline all’elasticità e spesso nell’occhio del ciclone.

A lanciare la pietra è stato Daniele Moraglia, presidente della Riviera Triathlon 1992, che durante la conferenza stampa per la presentazione della Challenge Sanremo non ha nascosto il proprio disappunto per quanto accaduto con alcuni operatori turistici della zona. Stando a quanto ha riferito Moraglia pare che qualche albergatore sia venuto meno agli accordi presi in sede di convenzione per l’accoglienza degli atleti. Risultato: a molti ospiti in arrivo sono stati proposti prezzi maggiorati rispetto a quelli concordati con l’organizzazione. Il tutto si è risolto virando su altre strutture, ma è un casus belli che non mancherà di far discutere.

“Abbiamo avuto a che fare con albergatori che hanno alzato i prezzi rispetto a quelli pattuiti con l’organizzazione e spiagge che hanno chiuso nonostante la presenza di 700 atleti che poi dovranno mangiare in zona - ha dichiarato Moraglia in conferenza stampa - noi ci mettiamo impegno, ma se la città non si mette in testa che non si deve pensare solo al proprio orto allora non andiamo da nessuna parte. Che poi non si lamentino se la gente non vuole più fare le cose a Sanremo”.

Moraglia è uscito allo scoperto in conferenza stampa e non ha voluto tenere la cosa nel segreto delle conversazioni con gli operatori che avevano scelto di stringere l’accordo con l’organizzazione della Challenge Sanremo. Un episodio che si spera possa rappresentare un punto di svolta.