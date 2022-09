Imperia: dopo aver ballato e conquistato medaglie in tutto il mondo Marino Biglieri torna a casa

Balli, giri il mondo, porti a casa medaglie e alla fine torni nella città natale. Questa è anche la storia di Marino Biglieri, ballerino agonista per circa trent’anni, che torna ad Imperia dalla famiglia per assistere la madre da cui in tenera età aveva ereditato l’amore per la danza.

Dal 2012 al 2016 campione italiano di danze standard e vice campione del mondo nel 2015. Nasce ad Imperia e si trasferisce a Genova per svolgere la sua attività sportiva. Entra a far parte giovanissimo del Team Diablo di Bologna, associazione sportiva di livello internazionale presente oltre che in Italia nel resto del mondo. Un’eccellenza nel mondo della danza sportiva.

Il 10 maggio del 2016 Biglieri viene riconosciuto presso il Salone del CONI di Roma Atleta 2015 per meriti sportivi con la motivazione ‘per i risultati ai mondiali nel biennio 2014/2015’. A questo punto non gli resta che portare la sua esperienza ed il suo amore per la danza ai ballerini o aspiranti tali della provincia di Imperia tornando dopo qualche anno ad insegnare. Professionalità al servizio delle coppie agoniste e corsi di ballo anche per neofiti. Il connubio nasce con l’Academia de Baile Asd di Cristina Zanello stimata insegnante di balli caraibici.

In fondo che il ballo è il miglior alleato della salute, non solo fisica ma anche mentale è ormai risaputo. Fa bene al cuore, ai muscoli, allena il fiato, combatte lo stress, migliora la postura ottimo rimedio per il mal di schiena, stimola la memoria e fa socializzare.