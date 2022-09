Elezioni politiche, Marco Scajola (Noi Moderati) in visita al carcere di Imperia

“Ho risposto all’invito del comandante Berruti per vedere con i miei occhi le condizioni della casa circondariale di Imperia e per esprimere la mia vicinanza alle donne e uomini della Polizia Penitenziaria che sono chiamati a svolgere un lavoro delicato e difficile. Il Parlamento in futuro dovrà avere maggiore attenzione per questi lavoratori dello Stato, troppe volte lasciati soli dalle Istituzioni - commenta Marco Scajola, che conclude - le condizioni di lavoro sono al limite della tollerabilità, urgono provvedimenti mirati per migliorare le condizioni di vita e di lavoro all’interno delle stesse carceri”.