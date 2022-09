Sanremo: Grandissimo successo per “MareCultura - La Festa del Porto, del Territorio e dell’Eccellenza Artigiana”

Migliaia di presenze, stand presi d’assalto e che hanno esaurito i prodotti in esposizione, applausi e complimenti per una manifestazione che ha coinvolto tutta la città e richiamato turisti dalla vicina Francia e dai paesi dell’intera provincia.

Questo il bilancio della manifestazione promossa dalla CNA di Imperia, che ha dimostrato come la zona di Portovecchio possa ospitare grandi eventi culturali superando il modello della sagra e lanciando un formatcompletamente nuovo. Il binomio cultura e gastronomia, tenendo insieme i problemi della sostenibilità del mare e del territorio è stato sviluppato nell’intenso e ricco programma curato dal giornalista Claudio Porchia e per due giorni ha registrato una grandissima partecipazione.

Grande successo per tutti gli incontri anche della domenica pomeriggio, fra cui un divertente e interessante talk condotto dalla bravissima Renata Cantamessa, la Fata Zucchina, che ha dato voce alle eccellenze artigiane presenti alla festa e che ha permesso di scoprire la grande passione e amore per il territorio si trovi dietro ogni produzione.

Applausi per gli show cooking degli chef Giovanni Senese e Federico Lanteri, grande interesse per la sfida fra Sardenaira e Piasciadela con responsabile panificatori della Cna, Silvestri Vincenzo, che ha duellato a colpi di teglia con gli amici della Compagnia della Castagnola di Ventimiglia guidati da Mauro Merlenghi. Due prodotti De.Co. che appartengono alla grande tradizione del Ponente ligure che hanno affascinato il grande pubblico nonsolo per il sapore, ma anche per la storia e la cultura che rappresentano. Le degustazioni hanno registrato il tutto esaurito e grandi apprezzamenti, come grandi applausi ha riscosso la cantante Marina Pannuzzo, che ha accompagnato tutto il pomeriggio con melodie dedicate al tema del mare.

Ed alla fine un brindisi con proposte del terrtiorio, birra artigianale, Rossese e Moscatello di Taggia proposto dalla Delegazione di Imperia di AIS Liguria e My Personal Beer Corner.

Le luci della festa si sono spente a tarda sera, la soddisfazione per il grande successo era presente in tutti i dirigenti della Cna di Imperia, a partire dal presidente Michele Breccione e dal direttore Luciano Vazzano, che con entusiasmo hanno dato appuntamento per il prossimo anno per un’edizione che si annuncia con altre importanti novità.

La Cna di Imperia non si ferma con la chiusura di questa impoertante due giorni, ma da oggi prosegue con impegno ed efficacia nelle sue attività di promozione e tutela delle aziende artigiane del Ponente ligure.