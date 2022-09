Musica. Online “Il cantautore muto”, nuovo brano inedito del cantautore sanremese Maurizio Ferrandini

È online “Il cantautore muto”, nuovo brano inedito del cantautore sanremese Maurizio Ferrandini.

Dopo l'uscita dell'album collezione “Io non c'entro col rock”, Ferrandini propone un nuovo brano ricco di energia e spirito critico. Il pezzo anticipa di qualche mese un album in uscita nel 2023.

Nella composizione l'autore rivendica il diritto di esprimersi liberamente nelle canzoni senza curarsi troppo del politically correct.



“Troppi autori scrivono con la paura di offendere una categoria piuttosto che un'altra - dice Ferrandini - ma una canzone deve smuovere gli animi, esprimere dei concetti e dei pensieri precisi. Scrivere con l'ossessione degli altri è come essere muti. Il pezzo nasconde anche una vera e propria invettiva contro certa discografia improvvisata e approssimativa”.

Nel 2021 Ferrandini è stato anche presentatore del format televisivo “Mash-Up Kult”, ideale prosecuzione del lavoro iniziato col teatro Ariston durante il lockdown.

L'artista matuziano, che ha in serbo nuove iniziative, propone un assaggio del proprio eclettismo curando la regia del video clip che accompagna la canzone.

“Il cantautore muto” prende vita e diventa protagonista del clip che, sorretto da un ritmo incalzante, si muove tra scenari lugubri e spazi astratti coloratissimi.

Il video