Covid: situazione tranquilla e sotto controllo in provincia, Cenderello "Sarà importante vaccinarsi contro Omicron"

Mentre, nella nostra provincia, è stata avviata la vaccinazione per il ‘Vaiolo delle Scimmie’, la situazione Covid negli ospedali è assolutamente tranquilla.

Con circa 20 pazienti ricoverati e nessuno in terapia intensiva, nel reparto di Malattie Infettive del ‘Borea’ di Sanremo non possiamo dire che si dormano sonni tranquilli, ma ovviamente quanto accaduto negli ultimi due anni è un lontano ricordo e la conferma ci arriva dal primario, Giovanni Cenderello: “La situazione è ampiamente sotto controllo – ci ha detto – sia per i numeri decisamente inferiori a quelli del periodo pandemico che per la ‘potenza’ del virus”.

Il Primario ci ha confermato che, anche nella nostra provincia, le ultime versioni di Omicron sono assolutamente più blande delle precedenti. Il caldo dell’estate ha anche portato a una situazione decisamente più tranquilla, ma cosa ci dobbiamo aspettare dall’autunno-inverno con il freddo? “Ci potrà essere una recrudescenza del fenomeno, questo si – ha risposto – ma sarà importante fare la terza o quarta dose per difendersi da Omicron. Ad oggi abbiamo un vaccino contro la versione ‘uno’ ma a fine mese arriveranno quelli contro la ‘quattro’ e la ‘cinque’ e sono altamente consigliati”.

Una situazione, quindi, che anche nella nostra provincia come si può tranquillamente evincere dai quotidiani bollettini, è in continuo miglioramento e, soprattutto, sotto controllo.