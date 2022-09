Elezioni: gazebate della Lega a Ventimiglia e Imperia per la volata alle politiche 2022

Domani, sabato 17 settembre dalle 9 alle 13, il gazebo della Lega a Ventimiglia sarà in via Roma, angolo via Repubblica, per mantenere lo stretto legame con il territorio e rappresentarne al meglio le necessità. Saranno presenti i candidati Alessandro Piana e Flavio Di Muro insieme al consigliere regionale Mabel Riolfo. L’occasione sarà utile ai cittadini per potersi confrontare direttamente sulle opere prioritarie da portare a Roma, sugli indirizzi e sui programmi che avranno ricadute dirette sulla provincia e sul Ponente ligure. Altro appuntamento con il gazebo Lega a Imperia, sempre sabato 17 settembre, dalle 9 alle 12.30, in piazza San Giovanni.



“Chiediamo partecipazione - affermano congiuntamente - perché mai come oggi il voto è utile: avere una forte rappresentanza a Roma di liguri che hanno il polso della situazione significa finalmente dare il via alle infrastrutture, alle grandi opere, vuol dire stoppare l’immigrazione clandestina e tutelare i ventimigliesi. Così come difendere i lavoratori autonomi, estendere la Flat Tax ad altre categorie che ne hanno diritto, promuovere la pace fiscale e il diritto alla pensione. Noi faremo la nostra parte mettendoci idee, cuore e coraggio. La differenza però la farà ciascuno di voi!”. Il weekend si chiuderà per amministratori, militanti e sostenitori liguri domenica 18 settembre per lo storico raduno di Pontida, un ritorno significativo, dopo lo stop forzato causato dalle restrizioni.