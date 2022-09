Sanremo: manifesti elettorali 'invadenti' davanti alla scuola 'Asquasciati', la protesta dei genitori (Foto)

Un nostro lettore, Lorenzo, ci ha scritto in relazione ad una problematica coincidente con l'inizio delle scuole e l'avvicinarsi delle elezioni politiche:

“Lunedì sono iniziate le lezioni in tutta la provincia e, recandoci a scuola (nello specifico al plesso Asquasciati di Sanremo), abbiamo trovato le recinzioni del cortile dell'istituto ‘tappezzate’ di cartelloni per l'affissione dei manifesti elettorali. Purtroppo i pannelli nascondono completamente la visuale, visti i numerosi iscritti, rendendo difficoltosa l'entrata e l'uscita dei bambini, sia per gli insegnanti che devono individuare i genitori a cui consegnare i bimbi che per noi genitori che dobbiamo individuare i piccoli all'uscita. Capisco l'importanza delle elezioni in un momento così delicato, ma i muri di fronte all'ingresso della scuola sono totalmente liberi e potrebbero ospitare numerosi pannelli permettendo di liberare la visuale per chi deve entrare e uscire da scuola mantenendo anche una migliore visibilità per i manifesti elettorali. Confido nell'amministrazione, affinché possano ascoltare la voce di un genitore e mettere il benessere dei bambini in primo piano”.