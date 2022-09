Via alle iscrizioni per il Servizio Civile Regionale: una opportunità per tanti giovani in provincia di Imperia

Anche in provincia di Imperia possono iscriversi al Servizio Civile Regionale i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non stanno partecipando ad attività formative e non lavorano (NEET), oppure sono occupati ma con un reddito fino a 8.145 euro annui in caso di contratto subordinato o 4.800 euro annui in caso di lavoro autonomo. E' un'opportunità per vivere un’esperienza formativa e di cittadinanza attiva toccando con mano le situazioni di bisogno sociale del territorio.



Il progetto rientra nel quadro più ampio della Nuova Garanzia Giovani Liguria (Youth Guarantee), ovvero il piano europeo per il contrasto alla disoccupazione giovanile, con il supporto di Regione Liguria. Il Servizio Civile (Misura 6) è uno dei 7 ambiti di coinvolgimento, ciascuno è un’applicazione di una specifica politica attiva per rispondere alle diverse esigenze dei più giovani e favorirli nell’ingresso nel mondo del lavoro. Tutte le informazioni sono reperibili a questo LINK.



La durata del Servizio Civile Regionale è di 6 mesi, l’impegno richiesto ai giovani è di 25 ore settimanali (comprensive delle ore di formazione svolta in gruppo). È previsto un rimborso forfettario di natura non retributiva di 433,80 euro mensili, trasmesso tramite bonifico bancario sul conto intestato al/la volontario/a ed erogato in seguito al compimento del secondo mese di Servizio (ovvero entro il termine del terzo mese). Il prossimo avvio del Servizio Civile Regionale sarà il primo di ottobre (ne verranno programmati anche nei mesi successivi).



"Per candidarsi i giovani interessati in possesso dei requisiti devono accedere al portale regionale MiAttivo Liguria. Poi devono scegliere il programma della Nuova Garanzia Giovani Liguria rispondendo al questionario di adesione sul sito dedicato. Il Centro per l’Impiego indicato dal/la candidato/a procederà alla verifica dei requisiti e programmerà un colloquio individuale di orientamento alle varie misure attivabili, tra le quali appunto la numero 6 - Servizio Civile. - spiegano da Caritas, quale ente capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo in provincia di Imperia (ATS 1) - Terminata questa fase di profilazione le persone inserite nella Misura 6 verranno contattate dall’Ente Capofila dell’ATS 1, ovvero l’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo, per valutare individualmente il settore più idoneo alle proprie competenze già acquisite ed aspirazioni personali in cui poter svolgere il semestre di Servizio Civile".



Fanno parte dell’ATS 1 Imperia i seguenti Enti: ARCI, ANPAS (Croce Bianca e Croce Oro), Caritas Intemelia OdV, Centro Ascolto Caritas Sanremo OdV, Centro Solidarietà L'Ancora, Comuni di Chiusavecchia, Taggia e Vallecrosia, Confcooperative, Croce Verde di Taggia e di Ventimiglia, Patronato INAC.



Il servizio può essere svolto in uno di questi ambiti:



Assistenza fiscale - Bordighera, Sanremo e Imperia;

Centri di inclusione e di aggregazione sociale - Ventimiglia, Camporosso, Sanremo, Taggia, Badalucco, Imperia e San Bartolomeo;

Cura dei minori - asili nido a Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Taggia, Imperia e San Bartolomeo, supporto attività pedagogiche e di animazione a Ventimiglia, Vallecrosia e Sanremo;

Cura delle persone diversamente abili - Ventimiglia, Vallecrosia, Sanremo;

Cura delle persone senza dimora - Ventimiglia e Sanremo;

Cura degli anziani - Ventimiglia, Apricale, Vallecrosia, Sanremo, Bajardo e Taggia;

Cura degli stranieri e richiedenti asilo - Ventimiglia, Vallecrosia, Bajardo, Sanremo, Imperia, Vasia e Riva Ligure;

Comunità mamma-bambino - Imperia;

Educativa territoriale - Ventimiglia e Sanremo;

Empori solidali - Ventimiglia, Sanremo, Taggia;

Pubbliche assistenze - Ventimiglia, Taggia, Imperia e Cervo;

Rieducazione psicofisica e neuroscienze applicate - Imperia;

Servizi bibliotecari - Chiusavecchia;

Servizi ambientali - Ventimiglia, Vallecrosia, Taggia, Chiusavecchia;

Servizi sociali - Vallecrosia, Taggia, Chiusavecchia.



"Vivere 6 mesi di Servizio Civile Regionale in Liguria permette ai giovani, inoltre, di accedere gratuitamente ai servizi di Individuazione e Validazione delle Competenze pregresse e rafforzate durante l’esperienza stessa: il volontario potrà infatti avvalersi della possibilità di sottoporre ad un organo regionale preposto un dossier personalmente compilato al fine di ottenerne la validazione. Dal mese di marzo 2021, 45 giovani hanno già fatto questa scelta in provincia di Imperia, oltre 200 in tutta la Liguria, e gli Enti sono pronti ad accoglierne ancora tanti altri per crescere insieme come comunità di un’Europa più inclusiva e solidale. Per ulteriori informazioni: 347.913.1448 - garanziagiovanimisura6@ats1.im" - concludono