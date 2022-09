La carcassa a bordo strada in via Borea

Gli abitanti di via Borea, i residenti nella vicina RSA e tutti coloro che si trovano a passare in zona, da giorni fanno i conti con l'odore sempre più acre di una carcassa di gabbiano a bordo strada.

L'animale è morto da parecchio tempo e, complice anche il caldo, la decomposizione non è certo uno spettacolo gradevole alla vista e all'olfatto.

Perché nessuno interviene?

Aggiornamento

A seguito della nostra segnalazione nel pomeriggio il Comune è intervenuto per la rimozione della carcassa.