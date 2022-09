Sanremo: l'Amministrazione dà l'ok alla conversione dei crediti di Amaie in azioni di Rivieracqua

L’Amministrazione comunale di Sanremo ha deliberato questa mattina di convertire in azioni di Rivieracqua, i crediti per oltre 4 milioni di euro, che ha Amaie Spa con la stessa società diventata gestore unico provinciale del servizio di distribuzione dell’acqua.

La decisione è propedeutica per la riunione dell’assemblea dei soci di Amaie, prevista per domattina in Comune e nella quale esporrà la decisione lo stesso Sindaco matuziano, Alberto Biancheri. La Giunta matuziana ha confermato che i crediti si trasformeranno in azioni solo dopo l’approvazione del piano di ristrutturazione del 75% dei creditori.