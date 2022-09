Sanremo: la Croce Rossa ha presentato oggi le attività svolte nel sociale a Questura e Comune(Foto)

Porte aperte all’area 2 ‘Inclusione Sociale’ questa mattina, presso la nuova aula di Croce Rossa intitolata a Camillo Carlo Benso, situata a Sanremo in corso Imperatrice.

La delegata Cinzia Papetti ha infatti presentato, in via del tutto informale, al vicequestore Adriana De Biase, alla vice Sindaco Costanza Pireri, all’assessore Sara Tonegutti e ad alcune rappresentanti di associazioni di volontariato e club service, le varie attività che vengono svolte in ambito sociale dal comitato sanremese. L’obiettivo è quello di creare una sorta di rete che possa, passando attraverso Croce Rossa, riuscire a identificare, catalogare per poi agire in sinergia, le varie e variegate tipologie di emergenze sociali che attanagliano il nostro territorio.

Un primo passo quest’oggi è già stato fatto: sarà proprio l’aula Camillo Carlo Benso ad ospitare, a breve, una prima riunione, un tavolo di lavoro dove esporre le varie problematiche e dove Croce Rossa Sanremo sarà punto di riferimento.