Sanremo: il parcheggio sotto l'ospedale è ancora senza controllo, spesso si registrano liti che sfiorano la rissa

Il parcheggio sotto l’ospedale ‘Borea’ di Sanremo è sempre senza una gestione e, quindi, gli stalli delle auto sono per il ‘primo arrivato’ senza nemmeno una rotazione che consenta a tutti di poter parcheggiare, in caso di bisogno per recarsi al nosocomio matuziano.

E, proprio per questo motivo, molti cittadini ci hanno segnalato che spesso si verificano liti che sfiorano addirittura la rissa per la contesa di un posto per l’auto. Dal lunedì al venerdì, infatti, trovare un luogo dove sistemare l’auto attorno all’ospedale è più difficile che vincere alla lotteria. Un problema che è annoso e che nemmeno quel parcheggio risolve totalmente. Ma, con la gestione che fino a marzo 2020 era portata avanti da un’associazione sanremese, si riusciva a mantenere una risorsa importante per chi fruisce dell’ospedale.

Oggi la situazione è disastrosa. Il parcheggio è gratuito ma, a 7 mesi dalla pubblicazione della manifestazione di interesse e a 5 dall’assegnazione, non si vede ancora nessuno a gestirlo. Durante il periodo più complesso della pandemia il Comune aveva scelto di aprirlo gratuitamente, ma ora serve un cambio di passo per la gestione del servizio e anche per evitare che l’area finisca nel degrado.

A luglio gli uffici di palazzo Bellevue hanno messo nero su bianco l’affidamento del servizio alla cooperativa sociale ‘Delta Mizar’ di Camporosso che ha avuto la meglio su cooperativa ‘Unica’ e ‘Lavoriamo Insieme’ (in ordine di graduatoria). L’affidamento ha la durata di due anni eventualmente rinnovabile per 6 mesi.

La ricerca di una cooperativa per l’affidamento del servizio è stata a dir poco lunga, iniziata il 28 febbraio scorso con la pubblicazione della manifestazione di interesse e culminata con la stesura della graduatoria definitiva e l’assegnazione alla ‘Delta Mizar’ di Camporosso. Il parcheggio del ‘Borea’, quindi, dovrebbe tornare a pagamento, con posti auto a rotazione per garantire un servizio migliore e per tutti.

Ad oggi, invece, la situazione è di anarchia totale, con la segnalazione anche di molti ‘furbetti’, che lasciano l’auto per settimane senza muoverla e occupando quindi spazi che sarebbero importanti per chi si reca all’ospedale. Come detto, oltre al degrado per la scarsa cura della zona, è facile assistere a liti furibonde con il rischio che gli automobilisti vengano alle mani. Ci si augura che, a breve, il parcheggio possa essere affidato.

Dal canto suo l'Amministrazione comunale ci ha confermato che chiederà agli uffici di velocizzare il completamento dell'assegnazione del parcheggio che, effettivamente, ormai da troppo tempo è abbandonato a sè stesso.