Sanremo: con l’avvio dell’indirizzo musicale e l’arrivo del nuovo dirigente scolastico, è un nuovo inizio per il Liceo Cassini

Anche quest’anno al Liceo G.D. Cassini di Sanremo è giunto il momento in cui le campanelle tornano a suonare e i corridoi si riempiono di studenti e studentesse. Dopo due anni di emergenza sanitaria siamo finalmente tornati nelle nostre aule con una parvenza di normalità: infatti non dovremmo più avere a che fare con mascherine e distanziamento sociale.

Questo nuovo inizio non vede come protagonisti solo gli alunni del primo anno, ma anche e soprattutto l’avvio dell’indirizzo musicale e l’arrivo del nuovo dirigente scolastico: la dott.ssa Mara Ferrero. Con un’accoglienza all’insegna della sobrietà e della genuinità, la dirigente ha lasciato un’ottima prima impressione, soprattutto grazie a quanto ha affermato di voler realizzare.

'Lui so che era il motore del Cassini e ha lasciato tantissimo, e da qui, ho già dichiarato, vorrei ripartire'. Queste sono le parole della Dott.ssa riferite a Claudio Valleggi nell'esprimere la sua opinione su come affrontare il nuovo anno. Nonostante la volontà di cominciare da dove ci eravamo lasciati a giugno, ha affermato di voler ampliare gli orizzonti del liceo Cassini, prestando particolare attenzione al territorio e alle risorse culturali che offre. Oltre a ciò è fondamentale per noi ragazzi la determinazione della Dirigente nel porre come priorità il contatto e la comunicazione con gli studenti, obiettivo che noi sentiamo di condividere totalmente. Infatti lei stessa ha dichiarato nell’intervista rilasciata ai giornalisti della Nuova Corrente: 'Posso dire una cosa per stimolarvi a far sempre meglio: conto su di voi e ovviamente voi dovete contare su di me, intesa come scuola, questo è scontato. Il -conto su di voi- è davvero darvi la consapevolezza che siete un motore essenziale, indispensabile, senza il quale io non avrei ragione di essere qui'.

D'altra parte, anche la seconda grande novità di quest’anno, il liceo musicale, è motivo di orgoglio per tutti i 'Cassiniani'. Potremmo definirlo una vera e propria duplice scommessa: grazie all’entusiasmo del precedente DS, il liceo ha acquistato il materiale per la sua realizzazione, come lo splendido pianoforte Steinbach di Villa Magnolie dal suono caldo e profondo. Sono davvero grandi le aspettative per il percorso musicale che dovrà trionfare dove altri tentativi hanno fallito e che dovrà formare artisti a tutto tondo al di là del Festival di Sanremo; la sua funzione sarà infatti quella di una 'quarta gamba' - espressione usata dallo stesso dott.Valleggi- che porti equilibrio assieme agli altri tre indirizzi già esistenti.

Non si può non parlare poi delle 'new entry' e dei loro genitori, che hanno avuto la possibilità di esprimersi e di confidare ai ragazzi della Nuova Corrente le loro paure e le loro impressioni sul primo giorno di liceo. Un grande 'in bocca al lupo' e tante belle esperienze sono ciò che si augura ai propri figli, in previsione della loro nuova avventura.

Speriamo allora in un anno sereno e ricco di sorprese, augurando buona fortuna a chi arriva e a chi viene qui per il suo ultimo primo giorno!".