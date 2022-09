Rivieracqua subentra a Regione Liguria come soggetto attuatore per gli interventi sull'acquedotto del Roya: svincolati 5,8 milioni

Potrebbe essere la svolta dei problemi di distribuzione dell'acqua nel comprensorio dianese ma anche ad Imperia. Con il decreto esecutivo del Ministero delle Infrastrutture in cui Regione Liguria viene sostituita da Rivieracqua come soggetto attuatore per gli interventi sull’ acquedotto del Roya e, di fatto, viene sancita la fine del percorso che l'Assessore Marco Scajola ha intrapreso con il presidente della Regione Liguria per rispondere alle esigenze del territorio.

"La Regione - interviene l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Marco Scajola in merito al cambio del soggetto attuatore - si era resa disponibile ad essere soggetto attuatore quando Rivieracqua non era nelle condizioni di poter ricoprire il ruolo perché in procedura concordataria fallimentare. Venuta meno questa situazione ci siamo subito attivati con il Ministero delle Infrastrutture affinché lo stesso soggetto attuatore potesse mutare. Cambio che è stato possibile grazie al nostro impegno. Nel frattempo abbiamo anche svincolato i 5,8 milioni di euro di anticipo di Regione Liguria sempre a favore di Rivieracqua. Fondi che hanno consentito di bandire in anticipo le gare del PNRR dei lotti prioritari. Gare che sono già state aperte e saranno chiuse di qui alle prossime settimane”.

Ora si attende l'inizio dei lavori per riammodernare la rete ed evitare tutti quei guasti che, anche nel corso dell'estate che sta finendo, ha creato gravissimi disagi alla comunità imperiese e dianese. “Con questo atto - conclude Scajola - si chiude la partita rispetto ai 27,5 milioni di PNRR che entrano così nella totale disponibilità di Rivieracqua, diventando quindi nuovo soggetto attuatore di tutti gli interventi del Masterplan Roya su indicazione del Ministero delle Infrastrutture a richiesta di Regione Liguria”.