Imperia: acquisizione dell'ex Bocciofila, Abbo esce e Scajola "Non rispondo all'ultimo Consigliere che dice minchiate" (Video)

Si è infiammata la discussione e anche il suo post, relativo alla’acquisto da parte della Provincia, dell’ex Bocciofila ‘Pietro Salvo’. La pratica è stata approvata tra le polemiche in consiglio provinciale, per destinare l’area alla realizzazione di posti auto per i mezzi della Provincia per 115mila euro.

Si tratta dell'operazione per cui, secondo la ricostruzione della procura di Imperia, l’ex sindaco di Aurigo ed ex consigliere provinciale Luigino Dellerba avrebbe ricevuto una tangente dal titolare della Edil Cantieri Srl Vincenzo Speranza. Secondo il presidente Scajola “C’è, infatti, la necessità di salvaguardare il parco interno alla Provincia dalla presenza dei mezzi”.

“E’ venuta fuori questa indagine giudiziaria – ha detto Scajola - su una impresa (Edil Cantieri Srl ndr) che ha lavorato soprattutto su Sanremo e comuni costieri e poco a Imperia e che ha coinvolto un consigliere provinciale (Luigino Dellerba, ndr), con l’assicurazione che la stessa impresa avrebbe avuto il lavoro. Ho pensato, però, che nulla può fermare l’attività ammnistrativa, credendo anche nella correttezza dell’operato dei nostri funzionari”.

Critico il consigliere Domenico Abbo, sull’opportunità, contenuti della perizia e congruità alle indicazioni del Piano regolatore: “La pratica è anche politica, non solo tecnica - ha detto prima di abbandonare l’aula al momento del voto - per non assumermi responsabilità. Non vorrei creare falsi allarmismi ma ci sono accertamenti della Procura e, quindi, ho chiesto indagini ulteriori sulla valutazione del sito come fatto in altre occasioni. Ho chiesto di ripensare la perizia sulle questioni del proponente venditore. Non ho condiviso quanto detto e quindi ho preferito abbandonare l’aula”.

La pratica è stata poi approvata e, al termine della seduta, non sono passate inosservate le dure reazioni del presidente Scajola che, alla domanda relativa alla presa di posizione di Abbo ha così risposto: “Io parlo delle pratiche – ha detto – e non rispondo all’ultimo consigliere che dice delle minchiate. Noi siamo ben lieti che la Provincia ha acquisito al suo patrimonio, un’aurea significativa di corso Roosvelt, dove potremo fare un giardino e parcheggiare le auto ora disseminate ovunque”.