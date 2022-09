Imperia, la Provincia acquista l’ex Bocciofila ‘Salvo’ di corso Roosevelt, al centro dell’inchiesta della Procura per le tangenti

Discussa e approvata tra le polemiche in consiglio provinciale, nella seduta convocata alle 10 e preceduta dall’Assemblea dei sindaci, la pratica relativa all’acquisto da parte dell’Ente dell’ex Bocciofila ‘Pietro Salvo’ in corso Roosevelt a Imperia, destinata alla realizzazione di posti auto per i mezzi della Provincia per 115mila euro, con la condizione di mantenere la targa con il nominativo del nonno e che non si costruissero strutture al di sopra di una certa quota.

Si tratta dell'operazione per cui, secondo la ricostruzione della procura di Imperia, l’ex sindaco di Aurigo ed ex consigliere provinciale Luigino Dellerba avrebbe ricevuto una tangente dal titolare della Edil Cantieri Srl Vincenzo Speranza. Secondo il presidente Scajola “c’è, infatti, la necessità di salvaguardare il parco interno alla Provincia dalla presenza dei mezzi”.

“Poi - ha aggiunto Scajola - è venuta fuori questa indagine giudiziaria su una impresa (Edil Cantieri Srl ndr) che ha lavorato soprattutto su Sanremo e comuni costieri e poco a Imperia e che ha coinvolto un consigliere provinciale (Luigino Dellerba, ndr), con l’assicurazione che la stessa impresa avrebbe avuto il lavoro. Ho pensato, però, che nulla può fermare l’attività ammnistrativa, credendo anche nella correttezza dell’operato dei nostri funzionari”.

Critico il consigliere Domenico Abbo, sull’opportunità, contenuti della perizia e congruità alle indicazioni del Piano regolatore: “La pratica è anche politica, non solo tecnica - ha detto prima di abbandonare l’aula al momento del voto - per non assumermi responsabilità”.

La pratica è stata approvata. Anche sul nuovo nuovo Statuto provinciale, illustrato dal sindaco di Molini di Triora Manuela Sasso, non è mancata la discussione. L’ex presidente Domenico Abbo ha presentato, infatti, 3 emendamenti, di cui uno relativo alla possibilità del presidente di assumersi i poteri del consiglio.

La proposta è stata accettata per intercessione dello stesso presidente Scajola, che evidentemente si è accorto del potenziale errore nella stesura dell’articolo incriminato e che ha chiesto alla relatrice Sasso di adeguarsi alla proposta di Abbo. Alla fine il punto è stato approvato, dunque, all’unanimità.

Approvati il Protocollo d’intesa per la valorizzazione e la tutela della via Marenca, la convenzione tra la Provincia e il Comune di Bordighera per la gestione in orario extrascolastico della palestra annessa all’Istituto ‘E Montale’ di Bordighera, l’integrazione a; Programma triennale dei Lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale 2022 del Settore Infrastrutture Scuole-Ambiente-Servizio Strade. In arrivo un finanziamento straordinario di 7 milioni di euro che dovranno essere spalmati in 8 anni.