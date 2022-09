Ventimiglia: venerdì prossimo, appuntamento con l’Ecofesta 2022 di Alternativa Intemelia

Alternativa Intemelia organizza l’Ecofesta 2022, l’evento con cui l'associazione vuole aprirsi a tutte e a tutti i cittadini dell’Estremo Ponente Ligure, cercando di mescolare il sano divertimento con i valori di giustizia sociale e di salvaguardia dell'ambiente. L’appuntamento è fissato per venerdì 16 settembre presso il MakoBomBoclan, in LungoMare Varaldo 13 a Ventimiglia.



“Si comincerà alle 18 – si spiega nel comunicato - con un dibattito dal titolo ‘Ventimiglia e il suo futuro: tra rilancio e sostenibilità’, in cui l’associazione presenterà le attività fino ad ora svolte e cercherà, al contempo, di aprire un confronto con esponenti della politica e della società civile ventimigliese su temi cari ad Alternativa.

A partire dalle 20 si comincerà a ballare, con un dj set all’insegna della musica elettronica contemporanea, proposto da Zeel (Silvio Positano).

Alle 22 subentreranno i PanicoSparso, quartetto di dj’s ventimigliesi, con una selezione di brani che spazia dal Rock al Reggae al Rap all’Indie.

Tutta la serata sarà ‘plastic free’ e verrà proposto un buffet vegetariano solo per l'occasione. Sarà altresì possibile scambiare libri al banchetto apposito.

L’Ecofesta 2022 rappresenterà anche il simbolico calcio d’inizio della prima campagna di tesseramento di Alternativa Intemelia, finalizzata ad ampliare il proprio bacino d'utenza e meglio promuovere le numerose attività che ha intenzione di svolgere sul territorio. Il tutto a rafforzare i valori di antifascismo, laicità e tutela dell'ambiente, espressi in Costituzione, in una Città che sta vivendo un momento storico assai delicato”.