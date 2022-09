Vallecrosia: successo di pubblico per la presentazione del libro “La regina la filantropa e l'imperatrice” di Lilia De Apollonia

Successo di pubblico, applausi, interesse e sorrisi all'incontro con Lilia De Apollonia alla Bottega del Caffè.

L'autrice de “La regina la filantropa e l'imperatrice” (edito per la Sagep), uscito meno di due mesi fa, ha incominciato la presentazione-incontro col numeroso pubblico parlando della scomparsa regina Elisabetta, dei suoi rapporti con la Regina Madre, di Lady Diana, dell'aristocrazia inglese presente per decenni a Vallecrosia, tra '800 e '900, che lei ha dopo ricerche, riportato alla memoria o conoscenza di tanti vallecrosini.

Il pubblico ha molte volte applaudito e riso ad aneddoti sui protagonisti britannici del volume, alcuni molto conosciuti oltremanica. Era presente il direttore della Fondazione Pompeo Mariani, Carlo Bagnasco, per il racconto dell'arrivo di un cugino di Elisabetta proprio a Vallecrosia, il vicesindaco Marilena Piardi, il Comune ha contribuito al libro, ha fatto le presentazioni e tra il pubblico molti degli appartenenti al circolo Reading creato anni fa da De Apollonia in biblioteca.