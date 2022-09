Sanremo: terminato l'appuntamento 2022 di 'Scambi Festival', gli organizzatori tirano le somme

Sono passate due settimane dalla fine di Scambi 2022: quattordici giorni per riprendersi, riposare e tirare le somme della meravigliosa esperienza di incontro e squilibrio che questa edizione ha rappresentato.

“Con un po’ di distanza – dicono gli organizzatori, le ‘Chiocciole’ di Scambi Festival - possiamo mettere meglio a fuoco per valutare quello che il festival ha realizzato. Per lo staff, Scambi 2022 è stata una boccata d’aria fresca all’interno del clima inquinato e grigio della quotidianità. Ci siamo messi alla prova, come un gruppo di soli ragazzi che prova a reggere sulle proprie spalle un interno festival. Abbiamo ospitato, grazie ai nostri laboratori, esperti e amatori delle più disparate tematiche. Abbiamo avuto l’onore, tra gli altri, di dialogare con Maricetta Lombardo, tecnico del suono italiano pluripremiato, Alessandro Sahebi, giornalista, e Jennifer Guerra, scrittrice e attivista”.

“Grazie al nostro contest ‘Dissolvenze’ – proseguono - abbiamo potuto premiato due meravigliosi cortometraggi: ‘Giusto il tempo per una sigaretta’ di Valentina Casadei e ‘Stephanie’ di Leonardo Van Dijl. Scambi 2022 ha visto prendere vita 18 laboratori, tutti riguardanti, sotto diversi aspetti, il tema dello squilibrio. Nei 4 giorni di festival, infatti, abbiamo sperimentato nei campi della fisica quantistica, della musica tecno creata con un gameboy, della teatroterapia, della klecksografia, del taichi e di molto altro! In questo modo siamo riusciti a creare una rete di conoscenza inclusiva ed estremamente arricchente. Ciò che ci ha più di tutto gratificato è stato vedere il nostro stesso entusiasmo anche negli occhi del pubblico di Scambi festival. Le prenotazioni per i laboratori sono state, in tutto, nelle tre giornate, 370”.

“Ringraziamo il comune di Sanremo – terminano - per il suo supporto e la sua fiducia. Ringraziamo tutti i nostri sponsor, tecnici e non, per aver reso possibile la realizzazione di questa avventura. Ringraziamo voi giornalisti e testate per averci ascoltato e per aver parlato di noi. Ringraziamo tutti gli ospiti, perchè hanno reso il festival indimenticabile con i loro coloratissimi laboratori. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato come pubblico al festival. Ringraziamo il nostro team video che ha filmato, montato ed editato un racconto emozionante di quello che Scambi 2022 è stato. Ringraziamo, infine, tutto lo staff del festival, senza il quale, sappiamo, nulla sarebbe potuto avvenire. Ci vediamo nel 2023, con una nuova edizione del festival che sboccerà in fiori paneuretici ancora più colorati e meravigliosi.