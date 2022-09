Sanremo: sabato prossimo, grande festa di chiusura della stagione estiva al Bahama Star di Valle Armea

Il Bahama Star di Valle Armea svolgerà sabato 17 settembre la Grande festa di chiusura estiva, per celebrare la bellissima stagione appena trascorsa, con tanti eventi proposti al pubblico soprattutto nei sabato sera all'insegna del buon canto con animazione e il karaoke di Alex Penna.



"Per l'occasione - si spiega nel comunicato - lo staff ha in serbo per i clienti un menu gourmet trilogia dei sapori proposto dalle chef Emilia e Nadia e il consueto menu bracerie gestito dai due chef della carne Clemente e Piero. In sala invece ci saranno Giusy e Federico come di consueto ad accogliere la clientela.

Ospite della serata Roberto Fajeta che con la sua fisarmonica interverrà proponendo brani nazional popolari, il tutto contornato dall'animazione e il karaoke di Alex Penna e gli allievi di Alma percorso vocale. Quindi prenotate per assicurarvi ancora un posto in prima fila per il saluto finale all'estate. Insieme a tutto lo staff vi ringraziamo per la presenza in questa stagione e in visione futura ci si rivedrà a Ottobre"