Sanremo: sicurezza del territorio, 120 mila euro di lavori tra San Giacomo e Verezzo

Da domani prenderanno il via gli interventi che il Comune ha previsto in due zone che necessitavano di lavori nel nome della sicurezza del territorio.

La prima area interessata è quella di via Ludovico Ariosto in zona San Giacomo per sistemare la frana che ha distrutto parte della strada ormai qualche anno fa. I lavori avranno un costo di 100 mila euro e serviranno per rimettere in sicurezza il fronte, ricostruire la strada e sistemare le protezioni a valle.

Un secondo intervento è previsto nei prossimi giorni in zona Pian dei Bosi, a Verezzo. Qui il Comune realizzerà l’allargamento di una strada pericolosa per un investimento di circa 20 mila euro.

Due cantieri e due investimenti a favore delle frazioni nel nome della sicurezza stradale e del territorio. Il tutto in attesa del maxi intervento da 2,5 milioni sugli asfalti pronto a partire a ottobre.