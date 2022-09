Sanremo: partirà il 26 settembre il servizio Scuolabus, palazzo Bellevue in attesa di un contatto con la ditta

Da alcuni giorni c’è preoccupazione a Sanremo (e non solo) per il servizio di Scuolabus che dovrà partire il 26 settembre. Da quest’anno, infatti, è cambiato il sistema di assegnazione del servizio e il bando riguardava tutta la regione.

Per quanto riguarda il comune matuziano da palazzo Bellevue viene confermato che gli uffici sono pronti con tutti gli itinerari in relazione alle richieste dei genitori degli alunni. Dovranno essere utilizzati 13 bus e sono anche già stati stabiliti gli orari di ‘presa’ e il numero di alunni so ogni mezzo.

La partenza del servizio, che come ogni anno avviene con l’inizio dell’orario definitivo nelle scuole, è fissato per il 26 settembre e, qualche giorno fa il bando è stato aggiudicato definitivamente dalla Regione, che ha chiesto i documenti necessari per la formalizzazione del contratto.

Il comune di Sanremo, come gli altri, firmeranno il loro sub contratto per poi far partire il servizio. Al momento gli uffici matuziani si sono solo scambiate alcune mail con la ditta che si è aggiudicata il servizio, la ‘Fratarcangeli Cocco’ di Frosinone. Il valore del contratto è di 252mila euro per i mesi del 2022 (settembre-dicembre) e di 630mila per l’intero anno 2023 (nei mesi scolastici) e per gennaio-giugno del 2024.

Dai genitori è stata espressa preoccupazione per l’assegnazione del servizio a un’azienda che arriva da fuori, soprattutto per la conoscenza delle strade, in particolare dell’entroterra. Negli ultimi giorni abbiamo provato più volte a chiamare la ‘Fratarcangeli Cocco’ per capire la loro posizione e per farci spiegare come intendono attuare il servizio.