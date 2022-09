Economia: il cantiere 'Permare' di Sanremo ha vinto il premio 'Cantiere dell'anno' a Cannes

Il cantiere Permare di Sanremo ha vinto il premio "Cantiere dell'anno" in occasione dei World Yachts Trophies 2022, organizzati dalla rivista ‘Yachts France’ nella splendida location della spiaggia dell'Hotel Intercontinental Carlton di Cannes.

L’edizione di quest’anno ha visto protagonista la nautica italiana nel segmento imbarcazioni e navi da diporto. “E’ stata forte l’emozione quando siamo stati chiamati sul palco durante la serata dei World Yacht trophies per ricevere il premio ‘Cantiere dell’anno 2022’” ha evidenziato la famiglia Amerio.

Questa la motivazione del premio: “Un percorso lungo cinquant’anni che tocca tre generazioni che lavorano insieme con una grande passione per il mare e con un rapporto straordinario costruito sul rispetto e la lealtà nei confronti di dipendenti, fornitori, collaboratori e partner che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo”.

La famiglia Amerio ha ringraziato tutti quanti hanno contribuito a questo importante risultato: “Ringraziamo per la fiducia dimostrata negli anni dai clienti Amer ed il loro apprezzamento per la continua ricerca di miglioramento ed innovazione. Vi aspettiamo a Genova, il nostro salone preferito per festeggiare insieme il nostro anniversario di attività e presentare le ultime novità”.

Permare, giunto ai suoi primi 50 anni di attività, può vantare una vasta clientela italiana e internazionale avendo sede nella Liguria occidentale, in una posizione strategica vicino alla Riviera francese e al Principato di Monaco.

Permare ha anche annunciato la costruzione del primo yacht in acciaio di 74 metri, un'unità personalizzata per uno stimato cliente europeo. Lo scafo, dislocante dalle linee contemporanee e nato dall'estro creativo di Antonio Luxardo ed avrà consumi ridotti e spazi molto generosi con caratteristiche estetiche che lo renderanno stilisticamente innovativo. Il progetto è stato commissionato a Optima, lo studio ligure di Spezia con cui è iniziata una proficua collaborazione.

Gli interni sono stati disegnati dallo studio Luxury Projects, su iniziativa dell'eclettica Laura Pomponi, che sta collaborando con il cantiere di Sanremo anche per un altro progetto.