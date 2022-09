Domenica con il Mar di Ventimiglia una passeggiata tra storia e natura in Francia

Il Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi' e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, organizzano, a cura dei Soci dell'Istituto Danila Allaria e Ivano Ferrando, esperti naturalisti e di sentieristica locale, due escursioni naturalistiche per conoscere e valorizzare il territorio intemelio che tanto successo ha riscontrato la scorsa primavera.

Il primo appuntamento è in programma domenica prossima alle 9.30, con la camminata Da La Brigue a Notre Dame des Fontaines, la “Cappella Sistina” delle Alpi Marittime, firmata e datata 12 ottobre 1492.

E' prevista una escursione a circuito con ritrovo alle 9.30 al parcheggio auto di La Brigue (Per raggiungere il punto di parcheggio e ritrovo si dovrà percorrere la strada statale di Val Roya, in Italia S.S. 20, in Francia D.6204, fino a St. Dalmas de Tende dove, all’uscita del villaggio, si devia a destra sul ponte che scavalca il Roya puntando su La Brigue; superatone l’abitato e oltrepassato il 2° ponte sulla Levenza, si lascia l’auto nell’attiguo parcheggio vicino al torrente).

Alle 9.45 si inizierà la passeggiata sul sentiero che presto entra nel bosco e fra alterni saliscendi, pannelli esplicativi su animali, alberi, strutture tipiche della zona e passerelle, conduce alla Cappella di N.D. des Fontaines, interamente affrescata dal Canavesio e dal Baleison. Pranzo al sacco. Visita guidata facoltativa della durata di 1 ora ca. al costo di 6 € a persona (minimo 4 persone).

Il ritorno si svolgerà su strada asfaltata poco trafficata da cui si potrà ammirare un bell’esempio di Ca’d’Arbinée e visitare il Pont du Coq.