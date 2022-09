Ventimiglia: discarica abusiva e degrado in via alle Ville, la protesta di una nostra lettrice (Foto)

Una nostra lettrice, Carla Beccaria, ci ha scritto per segnalare il presente e persistente stato di grave trascuratezza e sporcizia delle isole ecologiche in via alle Ville a Ventimiglia, nella zona di Porta Canarda:

“Oltre all'accumulo di spazzatura ingombrante si evidenzia anche uno stato generale dei bidoni e del suolo circostante (vedesi la spazzatura per terra) che lascia molto (ma molto) a desiderare. Quanto illustrato nelle foto non si é prodotto ieri o l'altro ieri ma é uno status che persiste ormai da più di due mesi ed é stato più volte segnalato al comune. Mi chiedo: ma c'é qualcuno che controlla? Chi e quando lo dovrebbe fare il controllo? In 2 mesi é mai possibile che nessuno abbia riscontrato la situazione? Nella speranza che la futura amministrazione intervenga quanto prima in maniera efficace ed efficiente”.