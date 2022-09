Imperia: parcheggi selvaggi e codice della strada, la nostra lettrice Lucia risponde all'Assessore Gagliano (Foto)

Una nostra lettrice, Lucia, ci ha scritto in relazione agli articoli da noi pubblicati sulla convivenza tra mercato e studio veterinario in via Palestro a Oneglia:

“L’Assessore Gagliano invoca il buon senso, mai disgiunto dall’applicazione del Codice della Strada. Francamente uno studio veterinario ha bisogno, anzi, necessità di uno spazio antistante per eventuali emergenze. Allacciandomi al discorso dell’Assessore allego 3 foto scattate in via Tommaso Schiva dove si riscontra chiaramente un'operazione di carico scarico su una corsia di marcia, davanti ai cassonetti della nettezza urbana, in prossimità di un'intersezione e di un attraversamento pedonale con annesse moto e imballaggi sparsi per strada”.

“Il tutto – prosegue - si svolge per la bellezza di un'ora e mezza/due ore senza che nessuno disturbi l'operato del lavoratore, nonostante la presenza di uno stallo per carico scarico merci a 100 metri da lui. Senza contare che chi svolta da via Alfieri verso destra per immettersi in via Schiva rimane coperto dalla sagoma dell'autocarro e non riesce nemmeno a vedere se dall'altro senso di marcia possa arrivare qualcuno o se si possa superare l'autocarro invadendo la corsia di marcia opposta quindi contromano”.