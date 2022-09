Vallecrosia: domani la presentazione del libro “La Regina, la filantropa e l'imperatrice, aristocratiche inglesi a Vallecrosia” di Lilia De Apollonia

Domani sarà presentato presso il dehors della Bottega del Caffè-Pasqualini di Vallecrosia il libro “La Regina, la filantropa e l'imperatrice, aristocratiche inglesi a Vallecrosia”, il volume di Lilia De Apollonia appena uscito per Sagep.

Si dialogherà con l'autrice di reali inglesi, argomento quanto mai attuale, ma interessante è che alcuni di loro vennero proprio a Vallecrosia, saranno quindi svelati fatto mai conosciuti.

Con Lilia ci sarà la vicesindaco Marilena Piardi che ha contribuito col Comune a realizzare economicamente l'opera.

Enza Manna del gruppo creato da Lilia De Apollonia il reading e drama, canterà alcune arie.

Inizio conversazione alle 17.30 alla Bottega del Caffè in via Roma 57.

Entrata libera.