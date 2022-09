Ventimiglia: nuova segnalazione di una discarica abusiva in frazione Mortola, quando gli interventi? (Foto)

La nostra lettrice Patrizia torna a scriverci, a quasi un mese dalla sua prima segnalazione della discarica vicino al cimitero di Mortola Superiore e a venti giorni dalla seconda per l’abbandono di ingombranti a Mortola Inferiore:

“Eppure la situazione non è cambiata. Nessuno degli organi preposti è intervenuto per bonificare le aree né per mettere in atto azioni finalizzate all'individuazione dei criminali colpevoli dello scempio. Vorrei ulteriormente segnalare la presenza di un'altra discarica abusiva di materiali edili sempre a Mortola Superiore, questa volta prima del cimitero. Di quante altre segnalazioni c’è bisogno perché vengano presi provvedimenti?”