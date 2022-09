Sanremo: dopo 17 concerti si chiude l’estate di ‘Unoenergy’, ora occhi puntati al futuro “L’anno prossimo sarà di nuovo un successo” (intervista)

Diciassette concerti spaziando dal jazz alla trap, migliaia di persone a Pian di Nave con un ampio ventaglio tra giovani e meno giovani, grandi nomi della musica e talenti emergenti. Unoenergy ha mantenuto la promessa che porta nel nome: ha acceso l’estate di Sanremo.

In collaborazione con il Comune di Sanremo è stato proposto un calendario ampio e variegato come in città non si vedeva da anni. E ora il futuro degli eventi sanremesi ha una prospettiva nuova.



“Speriamo di poter fare sempre meglio - ha dichiarato ai nostri microfoni Mara De Scalzi, direttore artistico della rassegna - abbiamo già intenzione di sederci a un tavolo e programmare l’anno prossimo sperando di trovare sempre una collaborazione consistente del Comune per realizzare una grande estate. Vogliamo migliorare la rassegna per crescere, abbiamo un progetto importante del quale per ora non possiamo dire nulla. Siamo sempre aperti a nuove proposte, sarà ancora un successone”.



“Abbiamo pensato di accontentare i gusti di tutti partendo da UnoJazz & Blues senza dimenticare i più giovani, a Sanremo quasi nessuno aveva mai pensato a loro - ha aggiunto Andrea De Martini, produttore della rassegna con la ‘Sea’Art Soc. Coop’ - a Sanremo si può fare musica e la si può fare grazie anche all’aiuto del pubblico che invitiamo a partecipare maggiormente agli eventi in quella che è la Città della Musica. Abbiamo coinvolto anche molte realtà e gruppi locali che hanno aperto i concerti della nostra rassegna per dare il giusto spazio ad artisti e musicisti del territorio”.

Le interviste