Imperia: terminate oggi le 'Vele D'Epoca', Scajola "Un successo e il prossimo anno dureranno 9 giorni" (Foto e Video)

E’ terminato questo pomeriggio, con la cerimonia di chiusura, l’appuntamento delle ‘Vele d’Epoca’ di Imperia, alla presenza del Presidente della Regione, Giovanni Toti, del Sindaco di Imperia Claudio Scajola e, ovviamente, le massime autorità civili, militari e religiose della provincia.

Un raduno che termina con un grande successo e, soprattutto, con l’annuncio del Sindaco Claudio Scajola che ha confermato che, il prossimo anno, durerà ben 9 giorni: “Un bel raduno, ben organizzato e anche fortunato. E’ partito come il ‘raduno del sorriso’, per riaprirsi al mondo dopo la pandemia. Con un buon clima e condizioni di vento che hanno permesso tutte le regate. Ottima l’accoglienza per la prova generale del centenario nel 2023. A metà ottobre è stato già convocato un breafing per capire cosa è andato bene e cosa si può migliorare. Daremo l’incarico a gennaio per l’organizzazione del settembre 2023, in modo da avere tempo per organizzare al meglio. Il raduno durerà ben 9 giorni”.

Il Presidente Giovanni Toti ha esaltato l’appuntamento: “E’ una manifestazione di straordinaria bellezza, che mette insieme la nostra storia e il rapporto della Liguria e Imperia con il mare insieme a gioielli che fanno parte del nostro bagaglio culturale e della tradizione. Ma mette insieme anche il futuro, a pochi giorni dal Salone Nautico di Genova, che sarà uno dei più ricchi degli ultimi 20 anni. In Liguria la nautica sta diventando protagonista del mercato nel mondo e con un turismo che è tornato a dare importanti soddisfazioni per attrazione della regione, numeri e investimenti. ‘Vele D’Epoca che, quindi, ha all’interno tante cose diverse per il bilancio di un territorio unito dal mare, dalla vela e dal turismo”.

Grande entusiasmo anche nelle parole del presidente di Assonautica, Enrico Meini: “Ha dato i suoi frutti e siamo molto soddisfatti ma stiamo già lavorando per l’anno prossimo. Oggi mi sono reso conto che, anche si tratta di ‘legni d’epoca’, c’è grande voglia di risultato e un grande agonismo. Spero che il prossimo anno ci siano 50 barche e non dimentichiamo che il giro d’affari è molto buono anche solo per le barche. Senza dimenticare i visitatori che ci hanno davvero soddisfatti con vendite importanti negli stando. Importante il sostegno avuto, in primis il Comune senza dimenticare Camera di Commercio, Carige e Ministero del Turismo oltre a chi ci ha aiutato: la ‘Go Imperia’ e lo Yacht Club che sono coesi con noi e ci permettono di esserci ogni anno”.

Ora il mirino è già quindi puntato verso il 2023, quando si celebrerà il centenario e su Imperia ci saranno i fari puntati per l’appuntamento con le ‘Signore del Mare’. Ci si attende qualche importante novità.