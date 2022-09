Sabato visita guidata a Montegrosso Pianlatte: ritrovo alla stazione di Imperia

Sabato 10 settembre si terrà una visita guidata a Montegrosso Pianlatte. Il ritrovato sarà presso la Stazione Ferroviaria di Imperia alle 9.30. Sarà attivo anche il servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri nell’ambito del Progetto comunitario Interreg Alcotra PITER Alpimed MOBIL per la promozione della mobilità sostenibile: escursioni naturalistiche e visite guidate con ritrovo presso le stazioni ferroviarie e accompagnamento a cura di Guide Escursionistiche e Turistiche incaricate dall’Ente Parco.



"Al mattino è prevista una passeggiata nel borgo medioevale per ammirare le varie postazioni del museo diffuso: un modo per immergersi nella vita quotidiana di un secolo fa, fra i suggestivi carruggi dove sono stati ricostruiti l’antico canissu, la casa del pastore e la carbonaia nel bosco. Si visita il Museo della Castagna dove si osservano gli attrezzi tradizionali usati nei castagneti e nelle successive fasi di lavorazioni del frutto. All’interno dell’Oratorio dell’Annunziata e della Chiesa Parrocchiale di San Biagio si ammireranno le testimonianze devozionali e artistiche della comunità locale" - spiegano gli organizzatori.



"Dopo il pranzo libero è prevista la visita dell’azienda Agrituristica ‘Cioi Longhi’ specializzata in allevamento di capre e produzione di formaggio, produzione di vino e di olio extravergine di oliva E’ possibile pranzare, previa prenotazione, nelle seguenti trattorie/ agriturismo nel borgo: Osteria Il Rododendro tel 0183 752530 cell 347 4514631;Agriturismo Cioi Longhi tel 0183 38470 - cell 347 8931209; Possibilità di acquistare la ‘Mandia du pastu’ (pranzo al sacco) presso l’Home Restaurant a Ca di Tacui cell 347 3183308.

Ritrovo: ore 9:30 presso la Stazione ferroviaria di Imperia. Termine della visita: ore 16,30 e rientro a Imperia.

Pranzo libero

Partecipazione gratuita (incluso servizio bus navetta – max 18 partecipanti)

Equipaggiamento di base (informarsi sempre presso la guida di riferimento): scarpe comode e mascherina FFP2 (obbligatori), acqua, pranzo al sacco.



Per info e prenotazioni: Angela Rossignoli – Tel. 338 4536788



"I posti a disposizione sul bus navetta sono limitati (max 18 partecipanti): per ogni escursione sarà dunque obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi previo contatto telefonico con la guida di volta in volta indicata. Il servizio è totalmente gratuito e comprende il trasporto andata e ritorno e la visita guidata" - ricordano.