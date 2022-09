Imperia: giovedì la festa del Santuario di Montegrazie, ecco il programma delle celebrazioni

Giovedì si terrà la festa del Santuario di Montegrazie, sopra Imperia. Viene celebrata ogni 8 settembre, memoria della Natività di Maria Santissima. Questo borgo si trova a oltre 250 metri sul livello del mare, tra gli ulivi dove si trova questo famoso luogo di culto dedicato a nostra Signora delle Grazie.



"Nel 1200 la Madonna apparve a una fanciulla sordomuta mentre pascolava il gregge. La Vergine le disse di correre da suo padre e di riferirgli di costruire una chiesa in suo onore in quel luogo dove Ella era apparsa. La fanciulla corse dai genitori raccontando l'accaduto e il padre restò meravigliato all'udire per la prima volta la voce della figlia. Venne così eretta una cappella per onorare Nostra Signora delle Grazie. In seguito fu necessario costruire una chiesa più grande per accogliere tutti i pellegrini; così nel 1450 venne edificato il Santuario più grande, dove dalla nicchia del monumentale altare, la Vergine Maria volge costantemente lo sguardo verso i suoi figli" - ricordano dal santuario.

In occasione della Festa, giovedì, saranno celebrate sei sante Messe, la prima alle ore 6 del mattino nella cappella dell'apparizione. Seguiranno le S. Messe nel Santuario alle ore 7, 8, 9, alle 10 e 30 la S. Messa solenne, alle 16.45 S.Rosario e litanie, Benedizione Eucaristica, ore 17.30 S.Messa. L'ultima Messa nel pomeriggio sarà celebrata alle ore 19.

Il giorno seguente, il 9 settembre, verrà celebrata la S.Messa per i benefattori vivi e defunti del Santuario alle ore 18 preceduta dal S. Rosario alle 17.30. "Chiediamo a Maria Santissima, nostra Celeste Madre, di unire i nostri cuori al Sacratissimo Cuore di Gesù e di guidarci Lei a Dio per piacere solo a Lui e per manifestargli tutto il nostro amore" - concludono.