Il food network ‘Braciamiancora’ fa tappa a Sanremo: in città un canale YouTube da oltre 25 milioni di visualizzazioni (video)

Da Roma a Sanremo fa tappa in città il food network ‘Braciamiancora’, punto di riferimento sul web nel mondo della cucina a fuoco vivo. Un canale YouTube da oltre 25 milioni di visualizzazioni per una visibilità nazionale dedicata ai veri appassionati della cucina alla brace, gli amanti della cucina genuina, delle grigliate, del barbecue e dei sapori di una volta. Ogni mese l’intero network registra un engagement medio che va dagli 8 agli 11 milioni di utenti.

‘Braciamiancora’ ha scelto la Città dei Fiori per raccontare la storia del ristorante ‘I sapori delle due isole’ di Antonella e Carmelo Ventura insieme alla figlia Francesca. Nato sette anni fa, propone carne alla brace e piatti della tradizione siciliana e sarda.

Gli esperti di ‘Braciamiancora’ hanno raccontato la città partendo dal mare, rigorosamente in Vespa, per poi salire sulle colline passando dall’immancabile Casinò.

Un’altra occasione di visibilità web per la città in un’estate che ha visto un turismo con numeri da record e una promozione costante sui social.