Challenge Sanremo rilancia il progetto Charity con il sostegno di Sabrina Schillaci

Annunciato durante la conferenza stampa dei –100 giorni, il progetto di Charity lanciato da Challenge Sanremo diventa realtà. Da oggi, è attiva una raccolta fondi per l’acquisto di alcuni macchinari (saturimetri e cardiomonitor) per il reparto di pediatria dell’Ospedale di Imperia: oltre a devolvere una parte delle iscrizioni in favore di questa iniziativa, gli organizzatori dell’evento della Riviera Triathlon 1992 hanno attivato un sistema telematico per raccogliere le donazioni sulla piattaforma dedicata (vedi sito ufficiale di Rete del Dono).