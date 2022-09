L'imperiese Antonio Brunetti a La Sapienza commemora Dalla Chiesa a 40 dall'attentato di Palermo (foto)

In collaborazione con l 'Arma è stata ricorda la figura e l'opera di Carlo Alberto dalla Chiesa con un incontro che si è tenuto il stamattina alle ore 10,30, in Aula Calasso alla Facoltà di Giurisprudenza .

A seguire Oliviero Diliberto, preside della Facoltà Giurisprudenza ha coordinato gli interventi di Antonio Brunetti, maresciallo in congedo dei carabinieri di Imperia, unica attuale doppia medaglia d'oro per il valore e come vittima del terrorismo, Francesco Montagnese, rappresentante degli studenti nel Senato accademico e Massimo Brutti, docente emerito della Sapienza.