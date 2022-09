Polizze moto: in crescita la richiesta per le assicurazioni on line

Il mercato delle moto sta vivendo un momento favorevole, facendo registrare una crescita di nuove immatricolazioni e passaggi di proprietà. Al fianco di questo fenomeno, se ne colloca un altro: l'aumento della richiesta di preventivi online per le assicurazioni RC.

A influire sul secondo fenomeno sono diversi fattori, tra i quali è possibile annoverare i prezzi competitivi che mettono a disposizione le compagnie attive sul web e la comodità di cui è possibile beneficiare svolgendo tutte le operazioni direttamente online.



L’importanza di richiedere un preventivo per l’assicurazione on line moto

Per individuare una polizza vantaggiosa in modo semplice e veloce al giorno d’oggi è possibile rivolgersi ai portali di comparazione specializzati nel settore assicurativo.

Ne costituisce un esempio 6sicuro.it, che permette di mettere a confronto le assicurazioni per moto on line in modo del tutto gratuito, attraverso la compilazione di un form dedicato dove inserire i dati anagrafici e quelli del veicolo.

Il sistema, dopo aver elaborato tutte le informazioni richieste, cercherà nel proprio database le offerte più convenienti e più in linea con quanto richiesto dal cliente e glieli invia. Il procedimento richiede pochissimi istanti e consente di visionare e confrontare subito le caratteristiche delle diverse proposte disponibili, senza bisogno di contattare singolarmente ogni agenzia di assicurazione.



Come sottoscrivere un’assicurazione on line moto

La richiesta del preventivo è il primo passaggio da compiere per individuare un'assicurazione RC per un veicolo a due ruote che risponda alle proprie necessità. Una volta individuata l'offerta che ritiene più conveniente, il proprietario del mezzo può procedere con l'acquisto online, aggiungendo, se lo ritiene opportuno, una o più garanzie accessorie.

Tra le assicurazioni moto RC che possono essere acquistate tramite il web vi sono, oltre a quelle tradizionale, che ha durata di un anno, la polizza temporanea e quella sospendibile. La prima può avere una durata variabile, da decidere in sede contrattuale, che può andare da pochi giorni ad alcuni mesi, mentre la seconda, pur avendo durata annuale, può essere sospesa e ripristinata all'occorrenza, così da estendere il periodo di copertura e garantire all'utente di disporre di una moto assicurata nei periodi in cui decide di utilizzarla.



Assicurazioni on line moto: quali garanzie accessorie scegliere?

Proprio come quando si sottoscrive un'assicurazione tradizionale, anche scegliendo la versione online è possibile aggiungere alla copertura di base una o più polizze aggiuntive.

Mentre la RC, ossia l'assicurazione di Responsabilità Civile, obbligatoria per legge, si limita a coprire i danni causati dal mezzo in seguito a sinistro, risarcendo terze parti, le garanzie accessorie possono coprire danni subiti dal veicolo o dal conducente.

Tra le più richieste vi sono la polizza furto e incendio, la quale garantisce un risarcimento dei danni, anche parziali, subiti dal veicolo in caso di incendio o di furto, anche di singole parti, e quella per l'assistenza stradale, grazie alla quale il motociclista avrà a disposizione un servizio di soccorso stradale per guasti o incidenti attivo tutti i giorni, a qualsiasi ora.

Aggiungendo una o più garanzie accessorie alla RC moto, si dovrà naturalmente pagare un premio, mensile o annuale, superiore.

Le assicurazioni online sono la scelta numero uno per i motociclisti che desiderano trovare offerte convenienti, a prezzi solitamente più bassi rispetto a quelli delle assicurazioni tradizionali, senza doversi recare presso la filiale della compagnia assicurativa scelta.