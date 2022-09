Covid in provincia di Imperia: su ASL 1 il dato più alto in Liguria per i ricoveri nelle ultime 24 ore

Sono 82 i nuovi positivi al Covid in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore mentre sono 381 su scala regionale. Nelle altre provincia 78 sul savonese, 158 su Genova e 62 nello spezzino. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 3.292, dei quali 756 test molecolari e 2.536 rapidi.

In risalita il numero dei ricoverati in Asl 1 Imperiese: sono 32, quattro in più rispetto a ieri e crescita più alta registrata su tutte le strutture di ricovero in Liguria. Per fortuna resta a zero il numero dei pazienti in terapia intensiva. Al momento la media regionale sui ricoveri offre un dato in crescita con 181 pazienti covid positivi ospedalizzati, uno in più di ieri, dei quali 3 in terapia intensiva.

Oggi non si registrano morti tra i ricoverati per covid in Liguria. Cala il numero delle persone in quarantena, in tutta la regione sono 6.434 (386 in meno rispetto a ieri).

Sotto il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni