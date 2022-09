Ventimiglia: i volontari dell'A.S.D. Xxmiglia in SUP al lavoro per ripulire la scogliera alla foce del fiume Roya (foto)

A.S.D. Xxmiglia in SUP, è un'associazione senza scopo di lucro, che si prefigge l'obiettivo di promuovere lo sport dello Stand Up Paddle (SUP). L’A.S.D. ha sede a Ventimiglia in Piazza Marconi 1. Il SUP è uno sport acquatico che può essere praticato in tre modalità: Race\Touring, Surfing oppure Downwind. Oltre che essere uno sport salutare, la pratica del SUP permette di promuovere i nostri territori e le nostre bellissime coste, sia ai turisti che ai cittadini della nostra città.



In questa ottica, nella giornata di ieri, sabato 3 settembre, in completa autonomia, alcuni volontari dell'associazione hanno deciso di effettuare una pulizia della scogliera alla foce del fiume Roya lato Marina San Giuseppe.



"La foce del fiume - spiegano dalla AD XXmiglia in SUP - è diventata una discarica a cielo aperto e, come associazione che si prefigge di promuovere il turismo, soprattutto un turismo green, non possiamo voltare le spalle a ciò che succede a due passi dalla nostra sede. Il bilancio del lavoro svolto è di 15 sacchi di immondizia raccolti. Noi confidiamo che questa nostra iniziativa stimoli le autorità a prendersi più cura del bene comune".