Sanremo, al Nido “La Nuvola” la musica unisce famiglie e bambini con strumenti creati dal riciclo creativo

Prosegue la progettazione educativa del Nido d’Infanzia comunale “La Nuvola” di Sanremo, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza di Novara, con un percorso dedicato al tema della musica. Dopo l’esperienza coinvolgente del Festival di Sanremo, l’équipe educativa ha dato vita a un laboratorio creativo aperto alle famiglie, invitando i genitori a partecipare attivamente alla realizzazione di strumenti musicali utilizzando materiali di riciclo.

Ogni famiglia si è messa in gioco con entusiasmo, trasformando oggetti di uso quotidiano in maracas, nacchere, bastoni della pioggia e altri strumenti, personalizzati con colori e decorazioni. Un’attività che ha unito creatività, sostenibilità e apprendimento. Il risultato è stato un momento di scoperta condivisa, in cui l’entusiasmo dei bambini si è intrecciato con il coinvolgimento dei genitori, rafforzando il legame tra nido e famiglia attraverso esperienze semplici ma ricche di significato.

“Da oggi la nostra orchestra ‘sinfonica’ avrà un nuovo sound”: un messaggio che racchiude lo spirito dell’iniziativa e celebra la partecipazione di tutti. Un sentito ringraziamento va alle famiglie per la partecipazione attiva, che ha reso unica questa nuova tappa del percorso educativo.