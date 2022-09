Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola: premiato l'Alberghiero di Taggia al contest 2P, ecco la ricetta vincitrice (foto)

L'Istituto Alberghiero Ruffini di Taggia ha ricevuto il primo premio al Contest 2P (Pasta&Peperoni) durante la 73ª edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola. Il concorso è stato organizzato dall'ente Fiera in collaborazione con l’Associazione “Ristoranti della Tavolozza”.

La premiazione si è svolta oggi pomeriggio alla presenza del sindaco di Carmagnola, Ivana Gaveglio, del presidente del Consorzio del Peperone Domenico Tuninetti, dell'Amministratore Pasta Berruto, Stefano Berruto e del presidente associazione Ristoranti della Tavolozza, Claudio Porchia. Per la scuola era presente la dirigente scolastica Maria Grazia Blanco, mentre i ragazzi che si sono esibiti in uno show cooking con la ricetta vincitrice, erano accompagnati dal prof. Livio Revello.

L'Alberghiero di Taggia era uno dei 62 partecipanti di questo concorso riservato agli istituti alberghieri e alle scuole di cucina, con concorrenti dalla Liguria, dal Piemonte e dalla Lombardia. La giuria è stata conquistata dai "cavatelli al ragù mediterraneo con peperoni in due consistenze, mousse di stracciatella e Bruzzo” realizzati dalla classe 3ªB dell'istituto E.Ruffini di Arma di Taggia (La ricetta la potete trovare in coda all'articolo ndr).



La sfida prevedeva di creare un primo piatto a base di pasta abbinato a alle verdure, peperone in testa. Non a caso, partner di questo contest è stata la storica azienda del territorio Pasta Berruto con la linea a filiera italiana “Berruto 1881”, in particolare nelle sue versioni “senza glutine” (farine di mais e riso), “gusto e benessere” (legumi e multicereali) e “regionali” (formati tipici di alcune regioni italiane). L'Alberghiero era in buona compagna sul podio. Infatti la giuria ha indicato: per il secondo posto l' 'Insalata di spaghetti gluten free, peperone di Carmagnola, baccalà e stracciatella' realizzata da Alessio Triveri della IVª C enogastronomia I.I.S “Giovanni Giolitti” Torino; per il terzo posto, a parimerito, 'l'insalata di pasta di lenticchie, peperoni, finocchietto e citronette alle fragole', preparata dalla classe 4ª F dell'istituto Nino Bergese Genova e 'Contrasto 1881' dell’alunno Fabrizio Rovera dell'Istituto De Filippi di Varese. Al quinto e ultimo posto il piatto denominato 'Mendace' di I.I.S. di Finale Ligure – sezione I.P.S.S.A.R "A. Migliorini".



Alla scuola vincitrice è stata consegnata una generosa fornitura di prodotti omaggio gentilmente offerti da Pasta Berruto. Inoltre i primi tre classificati hanno ricevuto anche una targa-premio della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola e gli attestati di partecipazione.